Медведев: беженцы из ДНР и ЛНР могут стать удобной мишенью для преступников

Беженцы с территории Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик могут стать удобной мишенью для различных преступников, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, которые приводит РИА Новости, поэтому следует внимательно следить за правопорядком на территориях, куда прибывают беженцы.

Беженцы как люди, которые находятся в сложной жизненной ситуации могут стать удобной мишенью для различного рода преступников. Поэтому нужно максимально оградить их от действий злоумышленников, — сказал Медведев.

Он призвал уделять особое внимание пунктам временного размещения людей, прибывающих с территории Донбасса.

По данным МЧС, с 18 февраля более 360 тысяч человек прибыли в Россию с территории Украины и Донбасса. Около 22 тысяч человек из них остановились в пунктах временного размещения, остальные разъехались по родственникам или вернулись обратно.

В середине марта правительство РФ утвердило постановление о распределении по регионам России граждан, которые вынужденно покинули Украину, а также ДНР и ЛНР. Наибольшее число беженцев принимают Воронежская, Белгородская, Курская, Ростовская области, Республика Крым, а также Краснодарский край.