Медведчук: Украина не сможет существовать без внешних вливаний

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина не сможет существовать без внешних вливаний, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. В статье для KP.RU политик пояснил, что пока Запад еще поддерживает «безумную политику» Киева, но ситуация может измениться. Он добавил, что Украина за это время успела превратиться в страну-банкрота.

Украина стала страной-банкротом, которая не может существовать без внешних вливаний, а половина ее населения побирается по миру. И подобная безумная политика поддерживается Западом. Более того, не будь западной поддержки, режима Зеленского давно бы не существовало, — пояснил Медведчук.

Политик подчеркнул, что США воспринимали украинский конфликт исключительно как выгодную инвестицию. Он напомнил, что Вашингтон даже публично признавался в этом. По его словам, главной целью такой поддержки было разрушить отношения между Россией и Европой. По мнению Медведчука, Запад откажется от финансирования Украины, достигнув своих целей.

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин ранее предположил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому сообщили о сокращении поддержки Запада. По его мнению, финансирование значительно уменьшится, потому что Вооруженные силы Украины не добиваются успехов на фронте.