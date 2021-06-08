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Медведь сбежал из гольф-клуба в Мытищах

19:43, 08 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники экстренных служб ищут медведя, который сбежал из гольф-клуба в городе Мытищи Московской области. Об этом пишет РИА Новости.

Место нахождения животного пока установить не удалось.

В пресс-службе администрации города рассказали «КП-Москва» что животное видели недалеко от деревень Сорокино, Жостово, Ульянково, Пирогово и СНТ «Звёздочка». Там порекомендовали местным жителям воздержаться от прогулок на этой территории. При этом, по версии местных властей, медведь сбежал из частного дома.

Опросили представителей домов отдыха на этой территории — некоторые также содержат животных. Но они говорят, что их медведи на месте, — рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе МЧС.

По данным Daily Storm, животное было у пансионата «Клязьминское водохранилище». В полиции журналистам не стали комментировать произошедшее, ограничившись информацией о проведении проверки.

30 марта сотрудники ФСБ и МВД пришли в дом к жителю подмосковного посёлка Новые Вешки, недалеко от Мытищ, Владимиру Барданову для проведения обыска по делу о незаконном обороте оружия. Пенсионер забаррикадировался в здании и стрелял по силовикам. Он кинул в них около 15 гранат. Один из росгвардейцев был ранен в ногу. В результате в доме возник пожар, где мужчина погиб. Дома у него обнаружили двоих медведей.

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