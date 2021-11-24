«Медуза» сообщила о введении «иммунных паспортов» вместо QR-кодов

Правительство России готовит законопроект о введении «паспортов здоровья» или «иммунных паспортов», которые заменят QR-коды. Об этом сообщает портал «Медуза» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) со ссылкой на источник, близкий к правительству.

Предполагается, что в законопроекте также будут упомянуты некие более мягкие ограничительные меры, однако никаких конкретных сведений на этот счёт не приводится.

В правительстве и Минздраве России эти сведения пока не прокомментировали, пишет URA.RU.

Ранее сообщалось, что в предварительном графике работы Госдумы на декабрь не оказалось даты рассмотрения проекта закона о праве региональных властей ввести посещение по QR-кодам общественных мест, кроме аптек, продуктовых и магазинов с товарами первой необходимости. Это же касается и законопроекта о введении QR-кодов в поездах и самолётах.

Как пояснила депутат Госдумы, зампредседателя комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина, парламентарии ждут соответствующих мнений Общественной палаты, региональных законодательных собраний, а также общественных объединений. Впоследствии стало известно, что комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции обсудит первый из этих законопроектов после завершения сбора отзывов и предложений, срок которого установлен до 14 декабря, тогда же пройдёт и его первое чтение.