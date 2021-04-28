«Медуза» начала сбор пожертвований после объявления иноагентом

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Издание «Медуза», после того как Минюст РФ присвоил ему статус иноагента, начало сбор пожертвований. В редакции рассказали, что из-за этого СМИ лишилось рекламодателей, а следовательно и денег для обеспечения работы.

Российские власти объявили «Медузу» иностранным агентом. У нас больше нет рекламодателей, а значит, нет денег. Но у нас есть вы — наши читатели. Помогите нам спасти «Медузу»! — говорится в сообщении на сайте.

Неравнодушным предлагается пожертвовать через банковскую карту определённую сумму. Можно оформить как разовый донат, так и ежемесячный. В пояснении редакция отметила, что из-за решения Минюста издание уже снизило расходы: отказалось от офисов в Риге и Москве, практически перестало работать с внештатными авторами, урезали сотрудникам зарплаты на 30–50%.

Все эти годы мы зарабатываем (точнее, зарабатывали) прежде всего с помощью рекламы, а наши рекламодатели — это, главным образом, российские компании. И, конечно, наши читатели в основном живут в России, — уточняется в обращении.

Тем не менее решение Минюста фигурально перевернуло жизнь редакции «с ног на голову».

Российский закон сформулирован так, что Минюст может произвольно признать любое иностранное СМИ «иноагентом», никому ничего не доказывая. Сразу за этим последует реальное давление, — говорится в заявлении.

23 апреля Минюст внёс в реестр иноагентов компанию SIA «Medusa Project», зарегистрированную в Латвии. Так называется юридическое лицо, которым является «Медуза». Генеральный директор издания Галина Тимченко заявила, что редакция обжалует это решение.

В Евросоюзе осудили действия российских властей, которые «ограничили работу журналистов», и выступили в поддержку «Медузы».