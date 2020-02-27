Две трети медучреждений допустили утечку персональных данных пациентов, но многие скрывают этот факт. Проблема заключается в нехватке квалифицированных кадров и цифровой неграмотности персонала.
Таковы результаты исследования, проведённого специалистами по кибербезопасности. Из всего числа медучреждений проблемы с утечкой данных испытывали 69% персонала,
Медицинские данные имеют большое значения для преступников: с их помощью они манипулируют людьми. Также с помощью данных мошенники могут купить лекарственные препараты.
Минздрав не стал комментировать результаты исследования. В ведомстве заявили, что в сфере здравоохранения применяются сертифицированные средства защиты электронных данных.
Сотрудники медорганизаций видят в утечке данных вину персонала. Исследователи предрекают, что в скором времени проблем с утечкой данных в медучреждениях станет ещё больше.
Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель онлайн-платформы одежды и аксессуаров Lamoda не подтвердил информацию об утечке персональных данных своих клиентов. В Интернете появилась информация о том, что данные более миллиона клиентов интернет-магазина оказались в свободном доступе.
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