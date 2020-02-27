https://static.news.ru/photo/5099c4a2-5905-11ea-a8af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mikhail Rogozin/Russian Look/Global Look Press

Две трети медучреждений допустили утечку персональных данных пациентов, но многие скрывают этот факт. Проблема заключается в нехватке квалифицированных кадров и цифровой неграмотности персонала.

Таковы результаты исследования, проведённого специалистами по кибербезопасности. Из всего числа медучреждений проблемы с утечкой данных испытывали 69% персонала, пишут «Известия».

Медицинские данные имеют большое значения для преступников: с их помощью они манипулируют людьми. Также с помощью данных мошенники могут купить лекарственные препараты.

Минздрав не стал комментировать результаты исследования. В ведомстве заявили, что в сфере здравоохранения применяются сертифицированные средства защиты электронных данных.

Сотрудники медорганизаций видят в утечке данных вину персонала. Исследователи предрекают, что в скором времени проблем с утечкой данных в медучреждениях станет ещё больше.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель онлайн-платформы одежды и аксессуаров Lamoda не подтвердил информацию об утечке персональных данных своих клиентов. В Интернете появилась информация о том, что данные более миллиона клиентов интернет-магазина оказались в свободном доступе.