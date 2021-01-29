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Медработникам будут доплачивать за выявление онкозаболеваний

14:51, 30 января 2021

Российское правительство одобрило проект, согласно которому для медицинских работников введут финансовое стимулирование за выявление онкозаболеваний в ходе диспансеризации.

Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу, — говорится в сообщении.

Также кабмин принял проект, предусматривающий распределение средств бюджета Федерального фонда ОМС территориальным фондам ОМС в целях софинансирования расходов медорганизаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала.

Ранее NEWS.ru писал, что группа депутатов Госдумы обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением компенсировать расходы учителей за работу в удалённом режиме, в том числе плату за Интернет. 

Согласно документу, выплата будет аналогична той, которую предоставляют на оплату учебной литературы. По словам авторов инициативы, труд учителей ценен в любом формате вне зависимости от эпидемиологической обстановки.

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