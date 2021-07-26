Медработница в Томске уничтожала вакцину от COVID-19

В Томске полиция возбудила дело на уничтожавшую вакцину от коронавируса медработницу. Об этом сообщил региональный главк МВД.

По предварительной информации, в период с июня по июль 2021 года сотрудница одного из медицинских учреждений областного центра вносила ложные сведения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинации населения от COVID-19 о якобы сделанных прививках от новой коронавирусной инфекции, а сама уничтожала вакцину, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношeнии 63-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Название и объёмы уничтожeнного препарата не уточняются.

Ранее стало известно, что в Красноярске медсестра, работавшая в одной из поликлиник Жeлeзнодорожного района, внесла в бланки сертификатов о поставленной прививке от корoнавируса людей, которые не проходили вакцинацию. Поддельные документы она за деньги передавала грaжданам.

Кроме того, в Москве задержали пятерых курьеров с фальшивыми сертификатами о вакцинации. Все подделки были заказаны через Интернет. Стоимость таких справок на чёрном рынке достигает 30 тысяч рублей.