Медовый Спас в 2023 году: когда отмечают, какие приметы связаны Узнаем суть Медового Спаса и разберем описание празднования Медового Спаса

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Медовый Спас в 2023 году

Медовый Спас — народный праздник. Он объединяет в себе не только чествование триумфальных событий в истории православия и поминовение ветхозаветных мучеников, но и торжество нового урожая. Когда отмечается Медовый Спас в 2023 году, что означает этот праздник и как к нему нужно готовиться, какие обряды, верования и приметы с ним связаны — в материале NEWS.ru.

Медовый Спас: какого числа отмечается праздник

Медовый Спас в 2023 году празднуется 14 августа (1 августа по старому стилю) — в первый день Успенского поста, который в России еще называют Спасовками или Оспожинками (Госпожинками). В августе православные празднуют три Спаса. За первым, Медовым, следует второй — Яблочный (19 августа) и третий — Ореховый (29 августа). Спас происходит от слов «Спаситель» и «спасаться». Для крестьян это означало, что выращенный с Божьей помощью урожай нужно вовремя собрать и запасти на зиму, а значит, выжить в холодное время года. У этих праздников есть и языческие корни. Августовские дни древние славяне называли спасами.

В праздник Медового Спаса пасечники освящали в храме наполненные медом соты, вынутые из самого богатого улья. Часть удачного сбора оставляли в церкви в знак благодарности Спасителю и как приношение священнослужителям. Остальное уносили домой и делились освященным медом с родными и близкими, угощали деревенских детей, одиноких стариков и нищих.

Успенский пост по строгости сравним с Великим постом. Но лето вносит свои коррективы. В первый день разрешается поливать постную выпечку освященным медом и запивать ключевой водой или квасом. В праздник Медового Спаса можно подавать на стол свежие овощи.

Фото: Shutterstock.com Суть Медового Спаса

Не только мед: суть Медового Спаса

В день Медового Спаса верующие отмечают три праздника: Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня, празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородицы и память о святых ветхозаветных мучениках Маккавейских.

Праздник Происхождения (Изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня был установлен в честь чудодейственного избавления от ужасной эпидемии жителей Константинополя — столицы Византийской империи. Когда все врачебные и магические средства были испробованы и у людей не осталось надежды на спасение, священники вынесли из собора Святой Софии фрагмент креста, на котором был распят Иисус Христос, и освятили им столичные водоемы. Мор прекратился, а заболевшие после купания в освященных ручьях, прудах и озерах исцелились. С тех пор каждый год в Константинополе в этот день выносили Животворящее Древо Креста Господня и освещали им воду. Православные христиане окунались в водоемы, чтобы смыть с себя болезни и грехи. Праздник сохранился до наших дней. В день торжества во время утреннего богослужения в храм выносят Честный Крест Христов, к которому верующие приходят поклониться до позднего вечера (окончания вечерни).

Праздник Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице посвящен чудотворным иконам и их знамениям в сложные отрезки отечественной и мировой истории. В 1164 году князь Андрей Боголюбский взял с собой из Владимира чудодейственную икону Царицы Небесной (известна как святая икона Владимирской Божией Матери) в поход против поволжских болгар, угрожавших Русской земле. Перед главным сражением был совершен крестный ход, на котором священники несли Честный Крест Христов и икону Пресвятой Богородицы. После этого князь всю ночь горячо молился перед святым ликом. На другой день русские воины победили в кровопролитной битве. Выжившие болгары обратились в бегство. В то же самое время византийский император Мануил разгромил полчища турок и сарацин силой Животворящего Креста Господня. При обоих сражениях от икон Спасителя и Божией Матери и от Святого Креста исходили огненные лучи. В честь одержанных при божественном покровительстве побед император Мануил и благоверный князь Андрей Боголюбский учредили праздник Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице.

День Крещения Руси празднуют 28 июля — в День памяти святого равноапостольного князя Владимира. Но согласно ряду исторических источников, событие длилось несколько дней и его кульминация пришлась на 1 августа по старому стилю 988 года, то есть в Медовый Спас (14 августа по новому стилю). В знак почитания этой знаменательной даты в храмах России совершают малое освящение воды. Верующие не только несут в церкви сосуды для наполнения их святой водой, но и окунаются в водоёмы в последний раз в текущем году.

Фото: РИА Новости Описание Медового Спаса

В Праздник святых ветхозаветных мучеников Маккавейских верующие вспоминают подвиг семи братьев Маккавеев, их матери Соломонии и учителя — святого Елеазара, которые приняли мучительную смерть от сирийского царя Антиоха Эпифана в 166 году до нашей эры, но не отказались от своей веры в Бога Истинного и не стали поклоняться и приносить дары языческим идолам. Подвиг мучеников придал мужества иудеям. Под предводительством священника Маттафии и его сыновей в Иерусалиме вспыхнуло восстание. Царь Антиох был свергнут, а статуи греческих богов были выдворены из храмов. В первой половине мая созревает мак. Название этого растения для русского уха созвучно имени святых мучеников Маккавейских, поэтому Медовый Спас называют Маковеем. В постные лепешки и медовые коврижки допускается добавлять мак нового урожая.

Народные приметы в описании Медового Спаса

С праздником Медового Спаса связано много народных обычаев, примет и поверий, которые помогали крестьянам соблюдать христианские заповеди, жить в гармонии с окружающим миром, разумно поддерживать семейный и общинный уклад. Мед в старину имел особую ценность, ведь других сладостей в те времена люди не знали. В христианстве этот продукт связан с пчелами, олицетворяющими мудрость и трудолюбие, здравый вкус и похвальные устремления. В день Медового Спаса люди верили в то, что:

если не убрать соты из ульев, то чужие пчелы прилетят и украдут весь мед, ведь взятку (цветочный нектар) после Медового Спаса эти насекомые уже не берут;

если в праздник шумно веселиться и громко разговаривать, то можно отпугнуть пчел и остаться в будущем году без урожая;

если подать мед или деньги нищему на церковной паперти, то это подаяние укажет путь к духовному очищению;

если на Медовый Спас идет дождь, то следующее лето будет прохладным, и наоборот: если светит солнце — надо готовиться к жаре и даже засухе;

если на следующий после Медового Спаса день хорошо убраться в доме, то с сором уйдут все грешные помыслы;

если женщины будут в этот праздник усердно молиться, то им простятся все женские грехи. Дочери могут без боязни быть сурово наказанными признаться своим родителям, а жены — мужьям в совершенных ими неблаговидных поступках;

если девушки и женщины в ночь на Медовый Спас выйдут на луг или опушку леса и умоются росой, то их красота станет ярче;

если поднести ко рту первую ложку освященного меда и загадать желание, то оно сбудется. Главное в это верить.

Фото: Shutterstock.com День Медового Спаса

Как отмечают Медовый Спас в России

В праздник Медового Спаса, как и в прежние времена, приносят для освящения мед, мак, свежеиспеченную выпечку. Частью нового урожая делятся с храмом в знак благодарности Господу за его милость. Церковные лари заполняют продуктами для нуждающихся, раздают милостыню. К Маковею делают букетики из засушенных символических цветов: калины (красота, любовь верность), душицы (материнство), донника (примирение), мяты (доверие, понимание), овса (достаток), полыни (от нечистой силы). Эти композиции освещают вместе со сборами лекарственных трав. В дальнейшем букетики из сухоцветов используют как обереги.

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