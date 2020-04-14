Медицинские маски стали появляться на городских памятниках. Интересен посыл данных «вирусных» акций. То ли это попытка ещё раз напомнить, что не помешает использовать защитную маску в период пандемии, то ли, наоборот, желание показать, что маска так же необходима всем остальным, как этим памятникам, которых ничего не должно беспокоить, кроме голубиного помёта или угрозы сноса.
Россия. Санкт-Петербург. Мужчина жонглирует рулонами туалетной бумагой рядом с памятником Остапу Бендеру.
Zamir Usmanov/Global Look Press
Памятник Иоганну Нестрою с маской для лица, Вена, Австрия
Volker Preusser via www.imago-im/Global Look Press
Памятник в медицинской маске на улице Вирменской во время карантина. Львов, Украина
Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Саксония, Дрезден: бронзовые фигуры на памятнике Юлиусу Отто перед Кройцкирхе в лицевых масках
Robert Michael/dpa/Global Look Press
Вестибюль станции метро «Римская», Москва
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Писающий мальчик в маске в Брюсселе, Бельгия
Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press
На статую Христа-Искупителя на горе Корковадо в Рио-де-Жанейро при помощи подсветки «надели» медицинский халат в знак поддержки врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией
Insanity gallery/vk.com
Статуя Вуди Аллена в маске на 30-й день карантина.Овьедо,Испания
Alberto Brevers/Keystone Press Agency/Global LookPress
Статуя с маской для лица. Вильнюс, Литва
Guo Mingfang/XinHua/Global Look Press
Статуя популярного британского комика Эрика Моркамба в защитных перчатках и маске. Моркам, Ланкашир, Великобритания
Joel Goodman/Global Look Press
Статуи в масках можно увидеть в живописном месте Цинцзянпу на канале Ли и в парке материнской любви в районе Хуайинь города Хуайань, провинция Цзянсу
e Jinghua/Global Look Press
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