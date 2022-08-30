Мединскому напомнили, что отбирать телефоны и досматривать детей незаконно Юрист Воробьев: отбирать гаджеты и досматривать детей в школах — незаконно

Досматривать детей и отбирать у них телефоны в школах — незаконно, заявил NEWS.ru юрист, судебный представитель Василий Воробьев, комментируя идею помощника президента России Владимира Мединского запретить использование гаджетов в стенах подобных учебных заведений. Эксперт подчеркнул, что преподаватели вправе не допустить ребенка к занятиям, если тот отказался «положить устройство в коробку» или перестать пользоваться на уроке.

Здесь все работает, как со сменкой. Никто не заставит переобуться, но если ты не переобуешься, тебя имеют права в школу не пустить. Здесь то же самое. Физически отобрать телефон — как минимум злоупотребление полномочиями. А требовать убрать телефон любой учитель будет вправе, если норму сделают обязательной. Насколько мне известно, во многих учебных заведениях норма негласно работает, и телефоны складывают в отдельную коробку, — рассказал Воробьев.

Он добавил, что «ни в коем случае никаких силовых отборов телефонов быть не может», а досматривать человека имеет право только сотрудник полиции в присутствии понятых, у сотрудников школы таких полномочий нет.

Единственное, что можно — контролировать процесс обучения. Уговорить ребенка [сдать телефон] можно, угрожать — нельзя. Главное — вопрос контроля. Как ты определишь, сколько телефонов у ребенка? Досмотр человека производится только полицейскими в присутствии понятых, а не сотрудниками школы, — подытожил Воробьев.

По мнению Мединского, из-за использования гаджетов дети часто отвлекаются от учебы, передает RT. Чиновник добавил, что из-за смартфонов урок становится «неприятным отрывом от очень интересной игры» в смартфоне.

Директор московской школы № 117 Ирина Бабурина в разговоре с NEWS.ru, комментируя предложение помощника президента России Владимира Мединского запретить использование мобильных телефонов в школах, ранее заявила, что в образовательном учреждении подобное решение уже ранее было принято внутренним актом, запрет поддержал управляющий совет. Она призналась, что родителей и учеников пришлось убеждать, что это сделать необходимо, в частности, директор приводила несколько примеров. Бабурина считает, что запрет пошел учащимся только на пользу, а родители позднее согласились с этой идеей.