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Мединский удалит аккаунты в Facebook и «ВКонтакте»

15:26, 04 сентября 2020
Фото: Omkar Patyane/pexels.com

Помощник президента России Владимир Мединский заявил об удалении своих аккаунтов во всех соцсетях, кроме Instagram и Twitter.

Об этом он написал на своих страницах в Facebook, Twitter и «ВКонтакте». По его словам, использование соцсетей отнимает у него много времени.

Друзья, соцсети отнимают много времени — вы знаете это. Теперь мой небольшой личный блог останется только в Instagram, — объяснил своё решение Мединский.

По словам помощника президента, свой личный блог он будет вести теперь только в Instagram, а его аккаунт в Twitter переходит в распоряжение возглавляемого им Российского военно-исторического общества.

Ранее NEWS.ru писал о том, что один из аккаунтов премьер-министра Индии Нарендры Моди в Twitter был взломан хакерами. Киберпреступники опубликовали от его имени пост с просьбой пожертвовать криптовалюту в Национальный фонд помощи, основанный Моди.

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