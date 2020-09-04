Мединский удалит аккаунты в Facebook и «ВКонтакте»

Помощник президента России Владимир Мединский заявил об удалении своих аккаунтов во всех соцсетях, кроме Instagram и Twitter.
Об этом он написал на своих страницах в Facebook, Twitter и «ВКонтакте». По его словам, использование соцсетей отнимает у него много времени.
Друзья, соцсети отнимают много времени — вы знаете это. Теперь мой небольшой личный блог останется только в Instagram, — объяснил своё решение Мединский.
По словам помощника президента, свой личный блог он будет вести теперь только в Instagram, а его аккаунт в Twitter переходит в распоряжение возглавляемого им Российского военно-исторического общества.
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https://t.co/J7zP7BD67J September 4, 2020
Ранее NEWS.ru писал о том, что один из аккаунтов премьер-министра Индии Нарендры Моди в Twitter был взломан хакерами. Киберпреступники опубликовали от его имени пост с просьбой пожертвовать криптовалюту в Национальный фонд помощи, основанный Моди.
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