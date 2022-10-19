Мединский рассказал о взглядах преподавателей журфака МГУ Помощник президента Мединский: на журфаке МГУ много преподавателей со взглядами либералов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что до молодежи следует активно доносить правду о том, за что сражаются российские военные в ходе спецоперации на Украине. Об этом ярко говорит ситуация с травлей студента факультета журналистики МГУ за его патриотическую позицию, отметил он на презентации в Москве книги члена научного совета РВИО Владимира Кикнадзе «Сила V правде», сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что мероприятие проходило на одной из площадок РВИО в центре столицы, напротив здания журфака МГУ. По мнению Мединского, в настоящее время требуется разъяснительная работа о целях спецоперации.

Мы находимся в самом центре нашей любимой столицы, где процент молодежи, плохо понимающей, сильно выше среднего по стране. Через дорогу — журфак МГУ, где затравили парня. Журфак МГУ забит этими тварями из числа либеральных преподавателей, — подчеркнул помощник президента.

Мединский считает обязательным сделать так, чтобы книга «дошла до потенциальной аудитории». Важную роль в этом должны сыграть преподаватели вузов, добавил он.

Ранее декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова заявила о проведении этической проверки в адрес студентов, которые травили учащегося Степана Антропова за его патриотические взгляды. Она отметила, что ее расстроило поведение студентов, которые причастны к буллингу.