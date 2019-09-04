https://static.news.ru/photo/2ac2acd8-cf1e-11e9-825e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский призвал граждан страны больше читать книг и отказаться от просмотра телевизора. С таким заявлением он выступил на открытой встрече с читателями на Московской международной книжной ярмарке.

Те, кто читают, всегда управляют теми, кто смотрит телевизор. Читайте книги! — приводит его слова « Полит эксперт ».

Московская книжная ярмарка проходит на ВДНХ с 4 по 8 сентября.

Ранее News.ru писал, что около половины россиян (43%) включают телевизор каждый день. При этом каждый пятый житель страны смотрит его раз в полгода или реже. Несколько раз в неделю ТВ смотрят 17%, пару раз в месяц — 12%, остальные — один раз в 2–5 месяцев.

Россияне чаще всего смотрят фильмы (53%), новости (48%) и познавательные передачи (42%). Менее популярными оказались сериалы (29%), спортивные программы (26%) и мультфильмы (24%). Меньше всего владельцы ТВ смотрят развлекательные (16%) и музыкальные передачи (16%), а также ток-шоу (14%).