Мединский: памятник маршалу Василевскому готов к установке

https://static.news.ru/photo/b41c020a-4c3f-11eb-87b9-fa163e074e61_660.jpg Александр Василевский Фото: pobedarf.ru

Памятник советскому маршалу Александру Василевскому уже отлит и готов к установке. Об этом рассказал помощник президента России Владимир Мединский.

Конкурс на создание памятника был объявлен Российским военно-историческим обществом (РВОИ) и Минобороны. Победил в нём проект скульптора Алексея Чебаненко из Студии военных художников имени М. Б. Грекова.

Все, кому дорога память о подвигах наших предков, о талантах наших лучших военачальников, <...> ждут, что памятник Василевскому будет открыт неподалёку от комплекса зданий Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной, — цитирует ТАСС Мединского.

Он добавил, что это произойдёт, как только нормализуется эпидемиологическая ситуация в столице.

Дважды Герой Советского Союза Александр Василевский родился 30 сентября 1895 года. Во время Великой Отечественной войны он был начальником Генштаба, командующий 3-м Белорусским фронтом. В Советско-японскую войну командовал войсками на Дальнем Востоке. После окончания ВОВ был военным министром СССР (1949–1953). Скончался маршал 5 декабря 1977 года.

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