Мединский отправил к психологам россиян, рассуждающих про «чипирование»

Помощник президента РФ Владимир Мединский призвал россиян «включить голову» при рассуждениях про прививки и заявил, что помощь специалистов требуется тем, кто говорит о «чипировании», сообщает РИА Новости.

Он отметил , что в истории российской медицины были примеры мракобесного отношения к борьбе с различными заболеваниями. Мединский указал, что и истории про «чипирование» прежде встречались.

Люди, которые рассуждают про «чипирование», — с ними надо серьёзно работать психологам, а то и психиатрам, — подчеркнул помощник главы государства.

Ранее стало известно, что в основу вакцинации от коронавируса действительно положен принцип чипирования, когда в организм вводится носитель информации в виде ДНК, РНК или самого мёртвого вируса. После получения такой информации биосистема начинает вырабатывать антитела. Об этом рассказал врач-реаниматолог, основатель частной медицинской сети «Инвитро» Александр Островский.