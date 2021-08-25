Мединский раскрыл функции комиссии по историческому просвещению

Созданная комиссия по историческому просвещению будет улучшать качество преподавания и популяризации истории в российских школах. Также её задача — разоблачать манипуляции историческими фактами. Об этом сообщил глава комиссии, помощник президента и бывший министр культуры РФ Владимир Мединский, передают РИА Новости.

Я вижу будущую деятельность комиссии в улучшении качества преподавания и популяризации истории на всех уровнях школ, в активной контрпропаганде, наступлении на невежество, в разоблачении технологии манипуляций историческими фактами. Это и есть историческое просвещение в широком смысле, — заявил Мединский.

Он также сказал, что будущее зависит от изучения прошлого. А за 90-е годы выросло поколение, которое воспитали на лжи и манипуляциях фактами по множеству исключающих друг друга учебников истории.

Мединский добавил, что стране нужны способные мыслить критически люди, которые могут отличать знание от мнения, а факт от интерпретации.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии по историческому просвещению, которую возглавил Владимир Мединский.