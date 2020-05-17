Мединский оценил подход к изучению России историка Соловьёва

https://static.news.ru/photo/29d353ee-980a-11ea-bd4b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Мединский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подход к изучению прошлого России, который применял дореволюционный историк Сергей Соловьёв, актуален и сейчас, считает председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Он не был ни западником, ни славянофилом, всегда выступал примирителем разных подходов к изучению истории нашей страны. При этом он не просто рассказывал историю, но объяснял ее. Эволюцию государства рассматривал в контексте истории всего народа, считая неотъемлемым одно от другого, — сказал Мединский РИА Новости.

В воскресенье, 17 мая, исполняется 200 лет со дня рождения Сергея Соловьёва — автора 29-томной «Истории России с древнейших времён». Соловьёв был одним из основателей государственной школы в российский истории.

Как ранее писал NEWS.ru, известный историк спецслужб, писатель и журналист Владимир Антонов скончался в возрасте 76 лет.