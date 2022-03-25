Мединский назвал призывы официальных лиц Украины к Западу геббельсовщиной

Призывы украинских официальных лиц к Западу поставлять Киеву больше оружия, «чтобы убивать русских» похожи на нацистскую пропаганду времён Адольфа Гитлера. Об этом заявил журналистам глава делегации России на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский.Его слова передаёт РИА Новости.

Эти выступления, прямое обращение к Западу, «дайте нам больше оружия, больше крылатых ракет, современное ПВО, оружие, чтобы убивать русских, Россия - это государство, которое не имеет права на существование в современном мире, Россия - это варварская страна»… попахивают «геббельсовщиной», — заявил он.

Мединский заявил, что у него нет ни оправдания, ни понимания подобного рода высказываниям в адрес России и её народа.

Он также обратил внимание, что по словам членов украинской делегации, руководство Украины согласовывает все свои переговорные позиции с зарубежными советниками. Мединский поблагодарил за эти «саморазоблачения».

Мединский ранее заявил, что на кону сегодня само существование России и призвал сократить число развлекательных передач на российском ТВ. По его словам, перед страной стоит «величайший вызов в истории», и «надо действовать сообразно этому вызову».