Мединский написал, что разрезал свою карту Visa и перешёл на «Мир»

Помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский в своём Telegram-канале сообщил, что он порезал свою карту Visa и теперь будет пользоваться картой «Мир». К своей записи Мединский прикрепил фотографию разрезанной карты из остатков которой, он выложил буквы V и Z.

Говорят, VISA забанила пользователей из России? А я забаню VISA. Перехожу на карточку за «Мир», — написал помощник президента.

6 марта Центробанк объявил о прекращении работы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard в России. Помимо этого, Банк России отметил, что бесконтактная оплата с помощью мобильных телефонов доступна через платёжный сервис «Мир пэй». Также приостановила работу в России электронная платёжная система PayPal.

В этот же день Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности на территории России. Это означает, что карты, выпущенные этими компаниями на российской территории, не будут работать за пределами страны. Кроме того, выпущенные иностранными финансовыми учреждениями карты данных систем не будут обслуживаться в России, ими нельзя будет оплатить покупки или снять наличные.