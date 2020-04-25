Медиков за борьбу с коронавирусом предложили поощрять госнаградами

https://static.news.ru/photo/d1e654fe-86f9-11ea-963a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Первый зампредседателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин назвал разумной инициативу награждать почётными званиями медиков, которые лечат больных коронавирусом. По его мнению, врачи вполне достойны быть официально признанными Героями России.

В то же время параментарий призвал внимательно рассматривать каждый случай и вклад, внесённый в борьбу с эпидемией.

Существует уровень подвига и существует соответствующая ему награда. Нужно наградить медиков, которые сегодня на передовой? Кто же против, конечно, нужно. Можно вручить почётную грамоту ведомственную, можно вручить награду, медаль ведомственную. Если подвиг соответствует званию Героя России, то почему бы и не наградить, — сказал Шерин в эфирерадиостанции «Говорит Москва»

Он выразил уверенность, что для оценки вклада врачей в победу над пандемией «должна быть инстанция, лицо, организация, которая инициирует этот процесс».

Ранее NEWS.ru писал, что в России создадут специальные программы туристического отдыха для врачей. Предполагается, что воплощать идеи в жизнь начнут после нормализации эпидемиологической обстановки в стране.