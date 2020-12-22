Медиков обязали сообщать в полицию о пациентах с неустановленной личностью

https://static.news.ru/photo/bafd1f04-4434-11eb-9f80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий медицинских работников сообщать в полицию о поступлении пациентов, личность которых не удаётся установить. Ранее они были обязаны информировать правоохранительные органы только о пациентах, пострадавших от противоправных действий, что делало поиск прочих пропавших возможным только через запросы в медучреждения.

В соответствии с законом, опубликованным на официальном портале правовой информации, медицинские организации обязаны сообщать в ОВД о поступлении к ним пациентов, не способных сообщить сведения о себе «по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам» (потеря сознания, потеря или нарушение памяти, смерть).

Как сообщил ТАСС член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый, документ разработан во исполнение поручения президента РФ по совершенствованию мер взаимодействия органов внутренних дел, медицинских и волонтёрских организаций по вопросам поиска пропавших людей, установления личности пациентов, находящихся без сознания, страдающих потерей памяти и малолетних детей.

По данным Минздрава РФ, в 2019 году устанавливалась личность более 300 граждан, которые по каким-либо причинам не могли сообщить сведения о себе, в I квартале 2020 года их было уже 270. На 1 октября в базе без вести пропавших людей РФ числилось более 29 тысяч человек (с учётом прошлых лет).

Ранее NEWS.ru писал, что волонтёры предложили создать всероссийскую информационную базу неизвестных пациентов. Они пояснили, что бывают ситуации, когда человек, чья личность не установлена, находится в больнице, в то время как его поиски продолжаются. Авторы идеи пояснили, что такая база может понадобиться, если потерялся пожилой человек с деменцией или болезнью Альцгеймера, маленький ребёнок или человек, утративший память в результате несчастного случая. Путин эту идею поддержал.