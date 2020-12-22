Медиков обязали сообщать в полицию о пациентах с неустановленной личностью

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий медицинских работников сообщать в полицию о поступлении пациентов, личность которых не удаётся установить. Ранее они были обязаны информировать правоохранительные органы только о пациентах, пострадавших от противоправных действий, что делало поиск прочих пропавших возможным только через запросы в медучреждения.
В соответствии с законом,
Как
По данным Минздрава РФ, в 2019 году устанавливалась личность более 300 граждан, которые по каким-либо причинам не могли сообщить сведения о себе, в I квартале 2020 года их было уже 270. На 1 октября в базе без вести пропавших людей РФ числилось более 29 тысяч человек (с учётом прошлых лет).
Ранее NEWS.ru писал, что волонтёры предложили создать всероссийскую информационную базу неизвестных пациентов. Они пояснили, что бывают ситуации, когда человек, чья личность не установлена, находится в больнице, в то время как его поиски продолжаются. Авторы идеи пояснили, что такая база может понадобиться, если потерялся пожилой человек с деменцией или болезнью Альцгеймера, маленький ребёнок или человек, утративший память в результате несчастного случая. Путин эту идею поддержал.