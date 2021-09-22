Медиков Москвы оденут в новую форму Bosco

Московские врачи и медсёстры получат униформу, разработанную российской компанией Bosco di Ciliegi. В комплект одежды помимо традиционных белых халатов войдут брюки, топы, поло, джемперы, кожаные сабо и полуботинки. Об этом пишет KP.RU.

Градоначальник Сергей Собянин заявил, что новую форму будут шить из качественных материалов. Это очень важно для медиков, поскольку практически всё время они проводят в рабочей одежде.

Мы будем ежегодно менять её так, чтобы она постоянно была новой. И будем дорабатывать дизайн, если какие-то идеи появятся. Мы пошьём где-то миллион единиц одежды и около 300 тысяч единиц обуви. Это большой масштаб, — сказал Собянин во время осмотра Экипировочного центра здравоохранения Москвы.

Как отмечается, модельеры совместно с медиками продумали мельчайшие детали одежды, в том числе размещение карманов, вырезов и форму воротников. Например, для медработников отделений лучевой диагностики разработали форму со специальной пластиковой фурнитурой, поскольку в «тяжёлой» технике используются мощные магниты.

При этом рабочая одежда будет отличаться цветом в зависимости от должности специалиста. Так, у врачей стационаров будут синие вставки на халатах и такого же цвета поло и брюки, у среднего медицинского персонала — бордовые, у младшего — серые.

Новую форму планируют выдать всем сотрудникам городских поликлиник и больниц до конца года. В дальнейшем рабочую одежду они будут получать каждый год, обувь — раз в два года.

Ранее директор Центра реабилитации МГМУ имени И. М. Сеченова, врач — травматолог-ортопед Константин Терновой дал россиянам рекомендации по выбору обуви на осень. Он посоветовал перестать носить летние кроссовки и выбрать их утеплённые варианты, желательно из кожи.