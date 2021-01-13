Медики за сутки вылечили от COVID-19 28 658 человек

https://static.news.ru/photo/6d432a7e-5578-11eb-b079-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики за сутки вылечили в РФ 28 658 человек от COVID-19. За всё время пандемии в РФ исцелились 2 854 088 граждан от новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, за минувшие 24 часа специалисты зафиксировали 22 850 заражённых (всего — 3 471 053).

Кроме того, жертвами недуга за ушедший день стали 566 пациентов (63 370), передаёт портал стопкоронавирус.рф утром 13 января 2021 года. Число тестов на COVID-19 в РФ достигло 94,6 млн. Количество активных случаев увеличилось до 553 595.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые специалисты считают, что торговые точки стали лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте.

Прививка от коронавируса должна стать обязательной для представителей «контактных» профессий. Тем более что в контракты многих специальностей вписана необходимость прививаться, считает вирусолог и иммунолог Владислав Жемчугов. Это список имеет смысл дополнить коронавирусом, считает врач. Вакцинация от COVID-19 должна стать такой же обязательной, как вакцинация от гриппа для представителей таких профессий, как учителя, врачи. К этим профессиям также можно было бы добавить и соцработников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач и телеведущая Елена Малышева ответила на часто встречающиеся вопросы про российскую вакцину «Спутник V». По её мнению, препарат отечественного производства является «достойным вариантом».