https://static.news.ru/photo/84aa10e8-49ab-11eb-b87d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Медики выявили в РФ 27 002 новых случая COVID-19 за последние сутки в 85 регионах. За всё время пандемии в стране зафиксировано 3 105 037 заражений.

Кроме того, за минувшие 24 часа от COVID-19 умерли 562 гражданина (всего 55 827). Выздоровели за последний день 24 874 (2 496 183). Активных случаев — 553 027, передаёт портал стопкоронавирус.рф утром 29 декабря 2020 года.

Больше всего новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 5641, Санкт-Петербурге — 3757, Мособласти — 1547. Наименьшее — в Еврейской автономной области (18), Ненецком автономном округе (6), на Чукотке (4).

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые эксперты считают, что рынок стал лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как долго сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом пациентов. По её словам, текущие исследования показывают, что защитные свойства сохраняются после COVID-19 в течение шести месяцев. Попова также сообщила, что для прерывания эпидемиологического процесса необходимо привить около 60% населения, писал NEWS.ru.