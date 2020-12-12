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Медики выявили в РФ 27 328 случаев COVID-19 за последние сутки. За всё время пандемии заразились 2 681 256 граждан. Из них скончался 47 391 (450 за минувшие 24 часа), выздоровели 2 124 797 (18 562).

Количество активных случаев — 509 068, передаёт портал стопкоронавирус.рф утром 14 декабря 2020 года. Из московских больниц по после исцеления от COVID-19 выписали 4932 пациента. Всего в столице за время пандемии поправились 534,5 тысячи человек.

Мегаполис остаётся лидером по уровню заболеваемости коронавирусом в России. С начала пандемии в столице заболели около 693 тысяч человек. Жертвами инфекции стали 9,8 тысячи человек. В первую тройку также входят Санкт-Петербург и Подмосковье.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал регионы, в которых складывается наиболее тяжёлая ситуация с коронавирусом с точки зрения распространения инфекции. К таковым относятся Брянская область, Дагестан и Крым. Москва, по его словам, входит в число регионов с ярко выраженным затуханием. Эксперт отметил, что столица с наибольшей вероятностью уже находится на плато.