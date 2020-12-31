https://static.news.ru/photo/a5d585e2-4cce-11eb-aff4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики выявили в Москве 5452 новых случая COVID-19 за последние сутки. За всё время пандемии в столице заразились 821 128 жителей. Из них выздоровели 639 809. Скончались — 11 356.

По данным на утро 2 января 2021 года, в мегаполисе на лечении до сих пор находятся 169 963 гражданина с подтверждённым COVID-19, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, специалисты зарегистрировали 3742 инфицированных в Санкт-Петербурге за минувшие 24 часа, в Московской области — 1564. Наименьшее число выявленных заражённых отмечается в Еврейской автономной области — 14, Туве — 13, Ненецком автономном округе — 7.

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 26 301 новый случай заражения коронавирусом в 84 регионах. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 3 212 637.

Жертвами COVID-19 за минувшие 24 часа стали 447 пациентов. Всего в стране зарегистрировано 58 002 летальных исхода. Количество выздоровевших увеличилось на 18 897 человек — до 2 599 035.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку COVID-19, зародившегося в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые эксперты считают, что рынок стал лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за время пандемии коронавируса в мире инфекцией заразилось почти 84 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который ведёт мировую статистику по COVID-19. По информации на утро 2 января, в мире выявлен 83 963 941 случай заболевания коронавирусом. При этом от болезни скончалось уже 1 827 544 человека.