Москва побила 7-тысячный рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки

https://static.news.ru/photo/7b632374-2bd0-11eb-b2a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Медики выявили в Москве 7168 новых случаев COVID-19 за последние сутки, передаёт оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Общее число заражённых в мегаполисе за всё время пандемии достигло 547 138.

Умерли 8233 пациента, выздоровели 400 332 гражданина. Активных случаев коронавирусной инфекции по данным на утро 21 ноября 2020 года — 138 573, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за минувшие сутки в столице госпитализировали 1535 человек с COVID-19. На искусственной вентиляции лёгких в лечебных учреждениях города находятся 419 граждан.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за минувшие сутки в России коронавирусной инфекцией заболели 24 822 человека. Об этом рассказали в оперштабе по борьбе с COVID-19. Выздоровел 26 021 человек. Ещё 467 пациентов с подтверждённым COVID-19 скончались. За время пандемии заразились 2 064 748 россиян, поправились 1 577 435 человек. Зафиксировано 35 778 летальных случаев.