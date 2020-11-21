Медики выявили свыше 604 тысяч новых случаев COVID-19 в мире за сутки

https://static.news.ru/photo/176c6938-2ce4-11eb-8cf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Медики за последние 24 часа зафиксировали в мире свыше 604 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) — 604 943. Общее число заражённых за всё время пандемии превысило 57, 88 млн (57 882 183). По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 24 часа на планете от недуга скончались более 9 тысяч пациентов (9 237), всего погибло 1,37 граждан (1 377 395).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Больше всего зафиксированных случаев COVID-19 выявлено в США 11 789 012, в Индии — 9 095 806, в Бразилии — 6 020 164, Франции — 2 089 353, говорится на официальном сайте ВОЗ.

Накануне стало известно, что руководство Южной Кореи с 24 ноября повысит на одну ступень уровень социального дистанцирования — с существующего 1,5 до 2 м — для столичного региона на фоне продолжающегося роста числа заражений коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), рассказал во время пресс-конференции глава Минздрава азиатской страны Пак Нын Ху.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по данным на утро 22 ноября, за минувшие сутки в России выявлен 24 581 случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Впервые за несколько дней в нашей стране не обновлён рекорд по суточной заболеваемости — она чуть снизилась по сравнению с предыдущим днём. Однако уменьшилось и число выздоровевших за сутки — 18 008 человек против 26 021 накануне.

Впервые за несколько дней в нашей стране не обновлён рекорд по суточной заболеваемости — она чуть снизилась по сравнению с предыдущим днём. Однако уменьшилось и число выздоровевших за сутки — 18 008 человек против 26 021 накануне.