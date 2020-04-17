Медики выявили коронавирус у шестерых студентов МЭИ

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Пик по коронавирусу ещё не пройден, заявил президент России Владимир Путин, говоря о ситуации с COVID-19 в стране.

Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, пик ещё не пройден, — отметил глава государства на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России. По...