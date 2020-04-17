Медики выявили коронавирус у шестерых студентов МЭИ

Пресс-служба Национального исследовательского университета «МЭИ» сообщила о шестерых студентах, у которых подтвердился диагноз «коронавирус». Ещё 44 человека находятся под подозрением.
Общежитие на Энергетической улице 19 марта Роспотребнадзором поставлено на карантин в связи с подозрением на коронавирус. Коронавирус официально подтверждён у шестерых студентов. Вчера Роспотребнадзор прислал списки, 44 человека под подозрением, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.
На данный момент общежитие, где проживали заражённые лица, закрыто для посещений. Для студентов организовано питание. В здание проводится уборка с помощью дезинфицирующих средств.
Как писал NEWS.ru, руководство МГИМО рекомендовало студентам покинуть общежития. Причиной для такого решения стала вспышка коронавируса.