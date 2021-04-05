Медики выявили более восьми тысяч новых случаев коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/02f71e9e-95e9-11eb-97d3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России зафиксировано 8646 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, из них 1125 человек не имели клинических проявлений. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 4 589 540 пациентов.

Больше всего инфицированных медики выявили в Москве — 1876, в Санкт-Петербурге 707 человек заразились новой инфекцией за сутки.

По данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием, число вылечившихся от COVID-19 возросло за сутки на 7052, до 4 211 133. Также за минувшие сутки скончались 343 человека. Всего число летальных исходов из-за коронавируса в стране составляет 100 717 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что за сутки число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось более чем на 510 тысяч. Таким образом, общее число заражений превысило показатель в 130,42 млн. Умерли более 10,1 тысячи пациентов, общее число жертв пандемии превысило 2,84 млн.

По мнению основателя частной медицинской сети «Инвитро», врача-реаниматолога Александра Островского, более половины населения РФ не считают нужным вакцинироваться. Он отметил, что подобные убеждения будут способствовать дальнейшему распространению и мутациям коронавируса, что повлечёт за собой большое экономическое бремя для национальной системы здравоохранения.