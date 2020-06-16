Медики выявили 7843 новых заболевших COVID-19 в РФ за последние сутки

https://static.news.ru/photo/2c40b540-b06f-11ea-ace5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики за последние 24 часа зафиксировали в РФ 7843 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19) в 84 регионах. Из них 2494 пациента (31,8%) переносят болезнь без симптомов.

За всё время пандемии в РФ зарегистрирован 553 301 инфицированный в 85 субъектах. Число летальных исходов за последние сутки достигло 194. Общее число жертв недуга составляет 7478 человек, передаёт сайт стопкоронавирус.рф. За последний день выписались по выздоровлении после COVID-19 10 036 человек. Всего в РФ исцелились 304 342 человека.

Ещё 308 тысяч человек в РФ остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом.

За минувшие 24 часа московские врачи обнаружили 1065 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число заражённых в столице достигло 209 745 человек. За сутки провели 284 тысячи исследований на COVID-19. Всего с начала эпидемии сделано около 15,6 млн тестов.

Ранее в Минздраве назвали условие для вымирания коронавируса в РФ. Как заявил глава ведомства Михаил Мурашко, наличие иммунитета к COVID-19 более чем у 45% населения гарантированно прервёт цепочку её передачи. Он также отметил, что популяционный иммунитет к инфекции у россиян ещё не сформирован, хотя число людей с антителами увеличивается.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что уже 650 тысяч человек в РФ протестированы на иммунитет к COVID-19, почти 14% имеют антитела. В Москве таких граждан 17%, писал NEWS.ru.