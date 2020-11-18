https://static.news.ru/photo/155396de-2a3d-11eb-be90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики выявили 6438 новых случаев COVID-19 в Москве за сутки, в Санкт-Петербурге — 2312, в Подмосковье — 880, рассказали в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Наименьшее число заболевших за последние 24 часа зафиксировано в Еврейской АО — 32, Ненецком АО — 8, Чукотском АО — 8, говорится на сайте стопкоронавирус.рф. Кроме того, российские врачи зафиксировали 23 610 новых случаев COVID-19 в 85 регионах.

Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 2 015 608 человек, из них в настоящее время болеют 454 102 гражданина. Также за минувшие 24 часа выздоровели 25 573 пациента. Суточная смертность составила 463 заражённых.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru писал, что с 23 ноября в Санкт-Петербурге вводятся новые ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса. Сообщение об этом появилось на сайте городской администрации. Согласно ему, соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.