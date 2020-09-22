https://static.news.ru/photo/08a972c8-fd74-11ea-8aff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики выявили 6431 новый случай COVID-19 в РФ за последние сутки. Общее число заразившихся за всё время пандемии коронавирусной инфекции в РФ достигло 1 122 241 по данным на утро 23 сентября 2020 года.

За минувшие 24 часа выздоровели 5750 пациентов (всего 923 699), умерли 150 (19 799). Лечение от COVID-19 продолжают 178 743 гражданина, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Организация Объединённых Наций поблагодарила президента РФ Владимира Путина за предложение по бесплатному обеспечению её сотрудников российской вакциной от коронавируса. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик назвал это актом щедрости.

Лидер РФ в своём выступлении на Генассамблее ООН предложил передать сотрудникам организации вакцину от коронавируса на безвозмездной основе. Он также отметил, что Москва готова оказать представителям ООН всю необходимую квалифицированную помощь в борьбе с COVID-19.