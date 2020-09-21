https://static.news.ru/photo/6ae3229a-fca7-11ea-9ffd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики выявили 6215 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки в 83 регионах. Из них 1559 человек (23,5%) переносят недуг без клинических симптомов.

За всё время пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в РФ зарегистрировали 1 115 810 заражённых в 85 субъектах. Кроме того, за минувшие 24 часа в РФ от COVID-19 умерли 160 пациентов. Общее число жертв достигло 19 649 человек, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

Также за последние сутки в РФ выздоровели 5976 граждан (всего — 917 949). Активных случаев коронавирусной инфекции по данным на утро 22 сентября 2020 года — 178 212.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные узнали об иммунитете к COVID-19 у перенёсших лихорадку денге. Как заявил профессор американского Университета Дьюка Мигель Николелис, в районах, где ранее фиксировались вспышки денге, наблюдался медленный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Это натолкнуло его на выводы о том, что люди, которые переболели этим заболеванием, могут иметь антитела к COVID-19.