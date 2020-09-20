https://static.news.ru/photo/ea5f91e0-fbdd-11ea-af6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики выявили 6196 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки в 84 регионах. Из них 1589 — без проявления клинических симптомов. За всё время пандемии в РФ зарегистрировали 1 109 595 заболевших в 85 субъектах.

Также за минувшие 24 часа зафиксирована 71 смерть от COVID-19. Общее число жертв инфекции в РФ достигло 19 489 человек, передаёт портал стопкоронавирус.рф. Кроме того, за последние сутки выздоровели 2616 пациентов (всего 911 973). По данным на утро 21 сентября 2020 года на лечении находятся 178 133 гражданина.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что cовершенно точно нельзя делать прививки от коронавируса небольшим группам людей с диагностированными первичными иммунодефицитными состояниями (ПИД). Об этом рассказал академик РАН, завкафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов. Караулов отметил при этом, что исследования на тему противопоказаний к вакцинации должны продолжаться.