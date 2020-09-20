Медики выявили 6196 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки в 84 регионах. Из них 1589 — без проявления клинических симптомов. За всё время пандемии в РФ зарегистрировали 1 109 595 заболевших в 85 субъектах.
Также за минувшие 24 часа зафиксирована 71 смерть от COVID-19. Общее число жертв инфекции в РФ достигло 19 489 человек,
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.
Ранее NEWS.ru сообщал, что cовершенно точно нельзя делать прививки от коронавируса небольшим группам людей с диагностированными первичными иммунодефицитными состояниями (ПИД). Об этом рассказал академик РАН, завкафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов. Караулов отметил при этом, что исследования на тему противопоказаний к вакцинации должны продолжаться.
Добавьте наши новости в избранные источники