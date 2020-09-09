https://static.news.ru/photo/671743c6-f270-11ea-9a35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики выявили 5218 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки. Общее число заражённых коронавирусной инфекцией нового типа в стране достигло 1 041 007. Количество заболевших по данным на утро 9 сентября 2020 года — 166 414. За всё время пандемии выздоровело 856 458. Из них 6409 за минувшие 24 часа.

Кроме того, за последние сутки в РФ от COVID-19 умерли 142 гражданина. Всего в РФ от инфекции погибло 18 135 жителей РФ, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Как ранее писал NEWS.ru, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России разработано и готово к применению приложение, которое позволит вакцинированным от COVID-19 людям фиксировать своё самочувствие и отслеживать возможные побочные эффекты. Чиновник подчеркнул, что каждый россиянин, который привьётся от коронавируса в рамках клинических исследований, будет пользоваться этим приложением.