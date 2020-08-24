https://static.news.ru/photo/da6c4242-e6a7-11ea-83a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики выявили 4696 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки в 84 регионах страны. Из них 1253 человека переносят заболевание без клинических симптомов. За всё время пандемии в РФ заразились 966 189 граждан в 85 субъектах.

Кроме того, за минувшие 24 часа умерли 120 пациентов с подтверждённым COVID-19. За весь период в России от недуга погибли 16 568 жителей страны, передаёт портал стопкоронавирус.рф. Также за последние сутки в РФ после COVID-19 выздоровели 6 652 человека. Всего в РФ исцелились 779 747 граждан.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

За всё время пандемии в мире заболели коронавирусной инфекцией 23,6 млн человек. Умерли 813 257 пациентов. Выздоровели 15,3 млн., передаёт официальный сайт института Джонса Хопкинса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве выявлен 681 случай коронавирусной инфекции. Всего в столице с начала пандемии заразились 258 430 человек, из них 206 804 выздоровели.