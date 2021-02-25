446 человек скончались от COVID-19 за последние сутки в РФ

https://static.news.ru/photo/a81def26-7742-11eb-960f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики зарегистрировали 446 смертей от COVID-19 за последние сутки в РФ. Общее число жертв недуга в стране за всё время распространения COVID-19 достигло 84 876. Кроме того, за минувшие 24 часа специалисты зарегистрировали 11 198 новых заражённых в РФ (всего 4 212 100).

Выздоровели 16 102 (3 767 664) пациента. Активных случаев по данным на утро 25 февраля 2021 года — 359 560, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек.

Накануне глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что пандемия COVID-19 завершится в начале 2022 года. Он отметил, что худший сценарий позади и специалисты знают о коронавирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться.

Клюге добавил, что вирус как таковой останется среди людей, при этом отпадёт нужда в ограничениях. Он подчеркнул, что это лишь прогноз, потому что сказать, как именно будет развиваться ситуация, точно не сможет никто

Ранее NEWS.ru сообщал, что вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал прогноз эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге о том, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году. По словам российского специалиста, это действительно возможно, так как имеются основания для «веры» в победу над распространением болезни.