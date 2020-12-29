https://static.news.ru/photo/47bcdadc-4b43-11eb-a91c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Медики выявили 27 747 новых случаев COVID-19 за последние сутки в России. За всё время пандемии в стране заразились 3 159 297 человек, выздоровели 2 554 340 (28 922 за минувшие 24 часа), умерли 57 019 (593).

Активных случаев на утро 31 декабря 2020 года — 547 938, сделано тестов на COVID-19 — около 90,6 млн, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые эксперты считают, что рынок стал лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте.

Накануне президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова заявила, что жизнь в России может вернуться к прежнему ритму осенью 2021 года. По её словам, это произойдёт, если к данному сроку получат вакцину хотя бы 50% россиян.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специфика пандемии COVID-19 в России в значительной мере отличается от других стран. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, Россия вступила в пандемию коронавируса в середине марта 2020 года и у страны было 2,5 месяца на подготовку системы здравоохранения.