https://static.news.ru/photo/c836f65a-28a9-11eb-8b2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики выявили 22 410 новых случаев COVID-19 в РФ за сутки в 85 регионах. Всего с начала пандемии в России зафиксировано 1 971 013 заболевших.

Кроме того, 1 475 904 человека вылечились от коронавирусной инфекции нового типа, из них 22 055 — за минувшие 24 часа. Погиб от недуга в РФ 33 931 пациент (442 за сутки). Активных случаев по данным на утро 17 ноября — 461 178, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

Московские врачи вылечили от коронавируса ещё 5274 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с пандемией в городе. Общее количество выздоровевших в столице достигло 377 131.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный врач московской больницы № 71, известный телеведущий Александр Мясников рассказал о сроках наиболее высокого риска заражения коронавирусной инфекцией. Специалист отметил, что речь идёт о ранней стадии заболевания.

Медик подчёркивает, что в последующие пять-шесть дней риски для тех, кто контактирует с заболевшим, снижаются до минимума. По словам эксперта, соответствующие данные приводятся в исследованиях, посвящённых COVID-19.