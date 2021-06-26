Медики выявили 21 665 новых случаев COVID-19 в России в 85 субъектах за последние сутки, передаёт оперативный штаб. Из них 14,2% не имели проявлений клинических симптомов недуга.

За минувшие 24 часа умерли от COVID-19 619 граждан РФ, выздоровели — 14 347, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

За всё время пандемии в РФ заболели 5 430 753 человека, исцелились — 4 943 986, скончались — 132 683. Активных случаев на утро 26 июня — 354 084. В Москве за последние сутки выявили 8457 заражённых, в Московской области — 2504, в Санкт-Петербурге — 1247, в Нижегородской области — 327, в Республике Бурятия — 293.

Накануне российский теледоктор Александр Мясников признался в интервью «России 1», что считает абсолютно бесполезными ограничения, введённые правительством из-за коронавируса. По его словам, заражённые COVID-19 люди, которые прилетают из-за рубежа, занимают лишь 0,1% в общей статистике. Он подчеркнул, что ограничениями «мы разрушаем всё», а взамен получаем всего 0,1% заболевших и раздражение людей.

Не все специалисты согласны с доктором по поводу ограничений. Как ранее заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, российским властям пришлось ввести новые ограничения из-за подъёма заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.