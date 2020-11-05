https://static.news.ru/photo/1b416040-1f3d-11eb-8b02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики выявили 19 404 новых случая COVID-19 в РФ за сутки. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа достигло 1 712 858.

Из них умерли 29 509 (292 за минувшие 24 часа), выздоровели 1 279 169 (12 238). На лечении находятся 404 180 граждан с подтверждённым COVID-19, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

Столичные врачи за прошедшие сутки зафиксировали 5255 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в Москве выявили 450 436 заражённых.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что, по данным социологического исследования, примерно 25–30% россиян считают, что угроза распространения коронавируса преувеличена, и болезнь не является серьёзной. Из них около 10% совсем отрицают опасность инфекции и не соблюдают эпидемиологические меры.