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Медики выявили 18 648 новых случаев COVID-19 в РФ за сутки в 85 регионах. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа достигло 1 673 686.

Из них умерли 28 828 (355 за минувшие 24 часа), выздоровели 1 251 364 (15 331). На лечении находятся 393 494 гражданина с подтверждённым COVID-19, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышен в 47 российских регионах. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. Отмечается, что в большинстве случаев недельные показатели увеличились среди взрослого населения. В настоящее время в стране от гриппа привиты свыше 49,5 млн человек, что составляет 33,7% от численности граждан.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Республики Алтай Олег Хорохордин заразился коронавирусной инфекцией, диагноз подтверждён. Он рассказал, что находится в удовлетворительном состоянии.