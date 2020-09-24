https://static.news.ru/photo/202586d0-ff04-11ea-b3b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики выявили 1560 новых случаев COVID-19 в Москве за последние сутки. За всё время пандемии в мегаполисе зафиксировали 281 968 заражённых. Из них скончались 5129 (14 за прошлый день). Выздоровели 242 883 пациента (1227 за минувшие 24 часа).

В России за минувшие сутки зафиксировано 7212 случаев коронавируса. Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 1 136 048, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

Больше всего новых случаев зарегистрировано кроме Москвы в Санкт-Петербурге (224) и Московской области (208). За прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 108 человек. Больше всего летальных случаев зафиксировано в Москве (14) и Санкт-Петербурге (19). Таким образом, общее число жертв коронавируса в стране достигло 20 056 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия не подвержена второй волне коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). В стране продолжается первая, заявили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Накануне директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович рассказала, что для оценки волны заражений коронавирусом следует исходить из соотношения между числом заболевших и выздоровевших.