https://static.news.ru/photo/d9647510-6d0a-11eb-b4ce-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики выявили 15 089 случаев COVID-19 за последние сутки в РФ. Общее число инфицированных за всё время пандемии достигло 4 042 837.

Из них умерли 79 194 (507 за минувшие 24 часа). Выздоровели 3 559 142 пациента (20 720). Активных случаев в РФ — 404 501, передаёт портал стопкоронавирус.рф. ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек.

Почти каждый пятый житель РФ (18%) уверен, что принимаемые властями РФ меры для сохранения здоровья населения на фоне пандемии COVID-19 являются избыточными, свидетельствуют данные опроса. Одновременно с этим 28% граждан считают, что ограничения недостаточно строгие. Подобного мнения придерживаются 32% респондентов в возрасте 25–34 лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что все три российские вакцины от коронавируса получат рекомендацию к использованию от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Такое мнение высказала представитель организации в России Мелита Вуйнович. Другой процесс, который делается через ВОЗ, по её словам, это временная регистрация для использования препаратов при чрезвычайной ситуации.