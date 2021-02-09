https://static.news.ru/photo/5e177cee-6aae-11eb-aa8d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики выявили 15 019 новых случаев COVID-19 за последние сутки в РФ. Общее число заражённых в России за всё время пандемии достигло 3 998 216. Выздоровело — 3 493 886. Количество летальных случаев составляет 77 598.

Из них за минувшие 24 часа скончались 530 граждан, исцелились 21 795. По данным на утро 9 февраля, в РФ на лечении находятся 426 732 человека с COVID-19, передаёт портал стопкоронавирус.рф. Кроме того, за последние сутки в Москве зафиксировано 1584 новых случая заболевания COVID-19.

Столица остаётся лидером среди регионов РФ по суточному приросту заболевших. На втором месте находится Санкт-Петербург, где выявлено 1078 новых случаев заражения. Замыкает тройку Московская область, где сообщается о 903 заболевших. При этом в одном из регионов за минувшие сутки не зафиксировано ни одного случая заболевания — это Чукотский автономный округ. Также минимальный суточный прирост наблюдается в ряде других регионов. В Республике Тыва, Республике Алтай и Псковской области он составил 0,1%, в Москве, Магаданской области, Республике Хакасия, Еврейской автономной области, Ямало-Ненецком автономном округе, Чеченской Республике и Республике Дагестан — 0,2%.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Евросоюз принял заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Препарат разработан в РФ. Соответствующий документ отправил в ЕС Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 29 января 2021 года и имеет подтверждение, что заявление принято, скорость его одобрения определит европейский регулятор.