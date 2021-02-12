Медики вылечили за сутки 15 194 пациента от COVID-19

https://static.news.ru/photo/81284ffc-6e9a-11eb-87ae-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские медики вылечили за сутки 15 194 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция нового типа». За всё время пандемии в РФ исцелились от COVID-19 более 3 млн 593 тысяч граждан.

За минувшие 24 часа заболели 14 185 жителей страны. Общее число заражённых достигло 4 071 883. Активных случаев по данным на утро 14 февраля 2021 года — 398 656, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

Умерли — 80 126. Из них 430 скончались от COVID-19 за последние сутки.

Кроме того, за минувшие 24 часа в Москве зафиксировали 1559 новых случаев COVID-19, 2089 человек выписались. Столица остаётся лидером среди регионов по суточному приросту заболевших. Второе место удерживает Санкт-Петербург — в городе на Неве выявлено 1099 новых случаев заражения. 1545 человек выздоровели, 55 скончались.

По данным на 14 февраля, это единственные два региона, где прирост превышает тысячу человек в сутки. Третье место занимает Московская область, где зафиксировано 828 заболевших, 802 пациента выздоровели, также сообщается о 29 летальных исходах.

Перенёсшие коронавирус в лёгкой форме люди имеют больше шансов заразиться новым британским штаммом, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, этот и другие штаммы придут в РФ. Он отметил, что случаи повторного заражения «будут однозначно». В группе риска находятся люди, переболевшие COVID-19 год назад в лёгкой или бессимптомной форме.

Как писал NEWS.ru, ранее врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что массовая вакцинация от COVID-19, а также создание новых медицинских препаратов от инфекции позволят прервать распространение мутаций COVID-19.