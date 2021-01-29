https://static.news.ru/photo/2aa0d3f6-639c-11eb-90b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики вылечили в РФ за минувшие сутки 20 040 человек от COVID-19. За всё время пандемии в РФ исцелились от недуга 3 300 004 гражданина. Шестой день подряд число выписавшихся пациентов превышает число новых случаев заражения. Доля выздоровевших, по данным оперштаба, увеличилась до 85,7% от общего числа заболевших.

Кроме того, за последние 24 часа в РФ выявили 18 359 новых инфицированных. Общее их количество с начала вспышки недуга достигло 3 850 439, передаёт портал стопкоронавирус.рф. За сутки скончались 485 заболевших. Всего от COVID-19 в РФ умерли 73 182 человека по данным на утро 31 января 2021 года.

Также московские медики за последний день зафиксировали 2284 новых случая COVID-19. Общее число заболевших в городе с начала пандемии достигло 930 072.

На втором месте Санкт-Петербург, где за минувшие 24 часа врачи зарегистрировали 2160 заболевших. Третье место занимает Московская область, где выявили 1082 новых случая COVID-19.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек.

Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в первые шесть месяцев 2021 года планируется привить от коронавируса больше половины взрослого населения страны. При этом, уточнил он, медики не только готовы выполнить поставленную задачу, но и считают возможным перевыполнить её. По его мнению, это позволит уже к началу весны переломить эпидемиологическую ситуацию и установить позитивный тренд.