Медики вылечили 29 235 человек от COVID-19 за последние сутки в РФ

https://static.news.ru/photo/224a85ca-4a75-11eb-b541-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики вылечили от COVID-19 29 235 человек за последние сутки в РФ. За всё время пандемии в стране поправились 2 525 418 граждан. В частности, в Москве выписали 5896 пациентов, в Санкт-Петербурге — 4278, в Мособласти — 1470.

Кроме того, специалисты зарегистрировали за минувшие 24 часа 26 513 новых заболевших. Всего COVID-19 в РФ заразились 3 131 550 жителей, передаёт портал стопкоронавирус.рф. Активных случаев на утро 30 декабря 2020 года — 549 706. Количество летальных случаев за сутки увеличилось на 599 (всего 56 426).

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые эксперты считают, что рынок стал лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о необходимости воздержаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от COVID-19. По её словам, в этот период следует пожалеть организм и «чуть потерпеть». Она добавила, что россиянам, идущим на вакцинацию, следует помочь организму и не загружать его алкоголем, который является стрессом для иммунитета.